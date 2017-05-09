MLB》陳偉殷左肘怪怪 可能再跳過先發

陳偉殷左手肘未檢查有新傷勢，預計周四進牛棚練投。(美聯社資料照)

效力馬林魚的陳偉殷上周因左手肘有狀況，跳過一場先發，隨後就回到邁阿密進行核磁共振檢查，美媒9日報導，他經核磁共振(MRI)檢查，手肘無損傷，他也表示沒有疼痛，僅感覺有點怪怪的，原預期能趕上13日先發，不過總教練麥汀利(Don Mattingly)卻認為，他可能會再跳過1場先發。

陳偉殷本季先發5場，繳出2勝1敗、自責分率4.33成績，前一場先發對戰光芒，投出6局失2分優質先發，上周要再先發前夕，卻因手肘疲勞進到10天傷兵名單。他原有望在台灣時間13日先發，不過《太陽前哨報》報導，麥總認為他現在手肘狀況未明，且厄瑞納(Jose Urena)表現出色，不會急著要他歸隊。

陳偉殷表示，去年左手肘韌帶撕裂後，他看待手肘狀況變得格外謹慎，不希望舊事重演，而檢查後左手肘沒有新傷勢，也不會疼痛，但感覺有點怪怪的，至於是什麼狀況，他自己也還不太清楚，但跟去年是完全不同的感覺。他暫定台灣時間本周四會進牛棚練投，觀察投球狀況。

陳偉殷左手肘沒有新傷，加上右手拇指起水泡休兵的沃奎茲(Edinsn Volquez)即將回歸，對馬林魚來說是個好消息。不過壞消息是，開季時因右大腿不適缺陣的三壘手普拉多(Martin Prado)，如今因為右腿拉傷，本季第2度進到10天傷兵名單。

(中時電子報)