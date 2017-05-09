MLB》陳偉殷左肘怪怪 可能再跳過先發
效力馬林魚的陳偉殷上周因左手肘有狀況，跳過一場先發，隨後就回到邁阿密進行核磁共振檢查，美媒9日報導，他經核磁共振(MRI)檢查，手肘無損傷，他也表示沒有疼痛，僅感覺有點怪怪的，原預期能趕上13日先發，不過總教練麥汀利(Don Mattingly)卻認為，他可能會再跳過1場先發。
陳偉殷本季先發5場，繳出2勝1敗、自責分率4.33成績，前一場先發對戰光芒，投出6局失2分優質先發，上周要再先發前夕，卻因手肘疲勞進到10天傷兵名單。他原有望在台灣時間13日先發，不過《太陽前哨報》報導，麥總認為他現在手肘狀況未明，且厄瑞納(Jose Urena)表現出色，不會急著要他歸隊。
陳偉殷表示，去年左手肘韌帶撕裂後，他看待手肘狀況變得格外謹慎，不希望舊事重演，而檢查後左手肘沒有新傷勢，也不會疼痛，但感覺有點怪怪的，至於是什麼狀況，他自己也還不太清楚，但跟去年是完全不同的感覺。他暫定台灣時間本周四會進牛棚練投，觀察投球狀況。
陳偉殷左手肘沒有新傷，加上右手拇指起水泡休兵的沃奎茲(Edinsn Volquez)即將回歸，對馬林魚來說是個好消息。不過壞消息是，開季時因右大腿不適缺陣的三壘手普拉多(Martin Prado)，如今因為右腿拉傷，本季第2度進到10天傷兵名單。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。