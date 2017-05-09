NBA》馬刺防守失靈 帕總怒：砍掉重練
馬刺在西區準決賽第4戰被火箭打敗，戰局被扳成2比2，總教練帕波維奇非常不滿。一向以防守見長的馬刺，首戰就大輸火箭27分，第4戰也輸了21分之多，兩場敗仗合計被火箭轟下251分，讓帕總顏面盡失。
「我們最重視的就是轉換防守，如果這都打不出來，表示我們根本沒做好比賽的準備。」帕波維奇賽後表示，馬刺隊的回防糟糕透頂，不論自己有沒有投進，總是被對手一波波的快攻打得灰頭土臉。在火箭總教練、小球戰術的大師丹托尼面前，這是不可饒恕的錯誤。
帕波維奇說：「如果你去看重播，看到我們回防的動作，你會想把整隊球員都賣掉，然後把我開除，因為我們就是這麼爛。」
丹托尼是本季最佳教練的頭號熱門，亦是30隊總教練親自票選出來的最優秀教練(與熱火史波斯查並列)，帕波維奇的這一票有可能也是投給丹托尼。無論如何，丹托尼認為火箭的三分攻勢還可以再更強一些，關鍵的第5戰就看馬刺是否能擋住火箭的轟炸。
(中時電子報)
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