林全：為穩定物價不用期待政府漲薪資 網友怒了

行政院長林全(右)日前接受彭博專訪表示，提高薪資的同時，如果造成物價大幅度上升的結果，這不是我們想要的。（本報系資料照）

行政院長林全日前接受彭博專訪表示，如果你租房，實質購買力是很夠的，這情況下要把薪資提高，物價不可避免地上升，而物價上升是社會大眾不能接受的，因此，政府不會不顧物價上升而大幅增加薪資。網友質疑「不漲薪資，物價就不會漲？」另有網友痛批「你都不提升薪資了誰想留在這裡」、「如果凍漲薪資有競爭力，現在台灣早贏了不是嗎？是要笨到哪年？」、「下次不會再投民進黨」

彭博詢問「您擘劃的台灣經濟遠景為何？在（經濟）結構性的改變方面，有哪些需要做的？」林全最後一段回答「在解決台灣低薪問題的同時，還面臨一個很大的挑戰，就是台灣低薪的同時物價也很低。如果以平均國民購買力來看，台灣的GDP在全世界排名是前十幾名，我記得比英國還高，就表示我們實質購買力是夠的，雖然薪資很低，物價更低。」

接著說「當然房價很貴，如果你租房，其實實質購買力是很夠的。在實質購買力很夠的情況下要把薪資提高，可以想像最後的結果是物價不可避免地上升，可是物價上升是今天台灣社會大眾不能接受的。長期以來，台灣即使有很溫和的物價上升，社會大眾也不能接受，這可能跟我們社會長期傳統有關，政府就是要穩定物價，這牽涉到文化和社會觀念，好像物價一不穩定，低所得的人就首先受害，高所得的反正買得起。」

林全表示「政府要怎麼在這裡面去做權衡？所以我也不期待我們能大幅度提高薪資的同時，如果造成物價大幅度上升的結果，這不是我們想要的，我們認為在政治上是不太可行的。」

網友痛批「高官不知民間疾苦，物價一直在漲好嗎？」、「財經出身的行政院長講這種話」、「先把物價弄回15年前的樣子就相信你..」、「就薪資太低的問題，調高薪資根本解決很多經濟問題」、「台灣薪資倒退十幾年了，物價還不是照漲。台灣有這種腦袋裝大便的院長，沒救了」、「物價漲翻天了不能漲薪水」、「高官當然物價覺得很低」、「雞排珍奶都翻倍漲，這叫溫和？」、「木栓真的廢到炸掉，講話到底有沒有用腦袋啊！」、「物價10幾年漲多少？ 薪資呢？XX娘講什麼幹話」

(中時電子報)