楊甦棣：陸阻台參WHA不意外 但不幸
本屆世界衛生大會（WHA）22日將於瑞士日內瓦舉行，因受中國大陸態度的影響，大會在網路報名截止後，仍未發給台灣邀請函；對此，前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）直言，大陸此舉不讓人意外，他更提及當年，大陸阻止國際對台灣SARS疫情伸出援手，是政治凌駕於人道。
國台辦發言人安峰山昨（8）日表示，世界衛生組織是聯合國專門機構，必須按照聯合國大會決議確認的一個中國原則，處理WHA涉台問題；他強調台灣今年無法參加WHA，是因為綠營拒絕承認九二共識，「責任完全在民進黨當局。」
今於華盛頓國會山莊一場研討會後，楊甦棣被媒體問到關於台灣遲未收到WHA邀請函的問題；《中央社》指出，他認為健康議題不應和政治扯上邊，大陸這樣做不讓人訝異，可是是不幸的。
楊甦棣還談到SARS肆虐時，大陸阻止國際社會對台灣的幫忙，因為對岸不懂，為什麼他們在台灣會沒有朋友；但在楊甦棣看來，對於大陸這些舉動，台灣人民不會覺得只是針對特定政黨，而是針對所有台灣民眾。
(中時電子報)
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