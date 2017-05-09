南投文化基金會扮紅娘 幫未婚男女找另一半

想找另一半嗎？南投縣文化基金會，助妳／你一臂之力！「真心相對，花海情緣」婚前教育聯誼，將於5月27日在日月潭、台灣農夫生態園區登場，歡迎25-45歲、高中畢業以上的未婚男女，目前無固定交往對象，且無婚姻經驗者報名。

南投縣文化基金會執行長林榮森表示，為鼓勵未婚青年走出戶外，透過自我探索、擇偶觀念等闖關遊戲及課程，加強未婚青年自我了解、釐清對人生伴侶與婚姻的期待，學習把握與經營屬於自己的幸福。

「真心相對，花海情緣」活動，選在魚池鄉台灣農夫生態園區─頭社活盆地舉行，在金針花田探尋彼此心中的秘密花園；到日月潭聖愛營地，共泛輕舟訴衷曲；結合知性與感性，協助未婚青年拓展交友領域，學習與異性建立良好、正向關係。

活動即日起受理報名，名額以40人為限，男、女各20人，每人酌收600元；報名請電049-2235559、0936-717856許美慧，或e-mail:jessica20130823@gmail.com；現場報名請至南投縣藝術家資料館（南投市彰南路2段61號）南投縣文化基金會辦公室。詳情請上南投縣文化局官網查詢。

(中時)