NBA》詹姆斯鼓勵貝弗利走出喪親之痛
火箭8日在主場迎戰馬刺，後衛貝弗利賽前得知疼愛他的祖父過世之後當場痛哭流涕，雖然火箭最終擊敗馬刺扳平系列賽，但貝弗利仍舊非常傷心。騎士球星詹姆斯為此特別製作了影片鼓勵前隊友貝弗利能盡快走出喪親之痛。
詹姆斯在影片中表示，「我要向你與你的家人表示哀悼，我知道昨晚的比賽對你而言非常的難過，但我也相信你一定能克服這個困境，因為你的祖父在天上看著你，他會提供你信心與力量來打好那場比賽。」
詹姆斯說，貝弗利的祖父是他能在本季打出個人最佳的原動力，希望能他早日走出內心傷痛，為自己為球隊打出更亮麗的季後賽。
貝弗利曾在2010年參加熱火的夏季聯賽，而該年詹姆斯高調離開騎士轉披邁阿密戰袍，可惜貝弗利在打了6場熱身賽之後就被釋出，兩人只短暫當了6場隊友。
(中時電子報)
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