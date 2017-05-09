日女星遭持刀威脅崩潰 難走出陰影閃退演藝圈

本田理沙曝閃退演藝圈主因，令眾人訝異不已 。(圖/本田理沙部落格)

日本女星本田理沙，昔日年僅15歲就勇闖演藝圈，不僅發行過多張單曲、寫真集，還主持過節目，可說是炙手可熱的當紅偶像，不過演藝事業如日中天之際，竟宣布結婚引退，消息一出震驚各界，事隔多年上節目才自曝原因，因為始終走不出陰影才選擇退出。

本田理沙透露上高中時，曾被名陌生男子尾隨進入公寓電梯，接著更持刀架住她，當下以為將命喪黃泉的她，在被挾持到家門口時，急忙拿起身旁手電筒反抗，接著便衝到窗邊求救，剛好樓下有2名青年經過，便立刻從2樓住家窗戶跳下去，當下的她幾乎嚇到喘不過氣，至今再度憶起這段往事仍心有餘悸。

雖然挾持事件平安脫困，但精神因此受到壓迫，甚至罹患「感音性聽力障礙」，即便見到愛護她的粉絲都會不安，在病情每況愈下的狀態下，才選擇結婚引退。

(中時電子報)