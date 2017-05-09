NBA》柯瑞留鬍子竟然是因為....

史提芬柯瑞(左)留鬍子竟然是因為老婆喜歡。(美聯社資料照)

勇士頭號球星史提芬柯瑞近日突然留起鬍子，9日賽前練習後被問起為什麼留鬍子，柯瑞笑著表示，「因為老婆喜歡，只要她喜歡，我都會盡力完成。」

柯瑞與老婆艾耶莎是青梅竹馬，從小就暗戀艾耶莎，也一起上教堂，皇天不負苦心人，後來兩人相戀，2011年步入禮堂，目前育有兩女，是NBA的模範夫妻。

柯瑞寵愛老婆眾人皆知，柯瑞毫不諱言地說，「只要老婆喜歡，我就會去做，這就是幸福的生活，人生不就是如此簡單嗎？」

(中時電子報)