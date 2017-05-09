修佛卻外遇 月亮歌后李珮菁淚曝尪偷吃「師姊」瞞8年

「月亮歌后」李珮菁去年離婚，事後才知前夫外遇有詛咒她死，讓她傷心欲絕。(中時資料照片)

以〈我愛月亮〉一曲走紅的「月亮歌后」李珮菁，昨天作客JET《新聞挖挖哇》節目，兩度與歐陽正夷結婚、離婚的她，在節目中大爆跟兩人分開的真正原因，表示跟丈夫結婚35年，當初一直以為是不得婆婆喜愛才離婚，事後才知道篤信佛教的丈夫早就外遇，且這件事還是歐陽正夷與第一任老婆所生的女兒「涵涵」不忍心之下說出來的。

李珮菁在節目上表示，自己對於前夫婚內外遇一事渾然不知，是涵涵在確定2人離婚後，看不下去才說出一切，李珮菁知情後失控大哭，據《自由時報》報導，李珮菁表示前夫篤信佛教，平時常深夜不回家，理由是要給修行的師傅做早齋，但其實根本是睡在小三家，放老婆在家裡苦等。

至於前夫的偷情對象，是位名為「可樂」的女子，李珮菁說可樂常到家裡的佛堂來，歐陽正夷介紹女方是「師姊」，可樂則親暱地叫李珮菁「姊姊」，2人互動長達4、5年，她卻完全沒發現對方就是小三，而涵涵則說，這些年來她一直知道父親的作為，爸爸外遇長達8年，過程中她有暗示李珮菁：「爸怎麼最近都這麼晚回來？」，但李珮菁卻未察覺，涵涵也透露父親跟對方已有另一個家庭，自己有跟他們一起生活、吃飯過。

涵涵雖為歐陽正夷與前妻所生，但跟李珮菁感情相當不錯，加上讓她不爽的不只是父親外遇，還曾詛咒過髮妻「為什麼不快點死？」，也曾感嘆當初若沒跟李珮菁在一起，不知未來是什麼光景？甚至有一次李珮菁病危，雖然幸運救回，但歐陽正夷私下卻反悔道：「當初不應該救她，讓她先走」，這些事前，李珮菁都是離婚後才得知，知道後內心深受傷害而痛哭，讓涵涵相當不捨，嘆：「我從小看到大，這人心的現實」。

(中時電子報)