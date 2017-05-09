台未獲WHA邀請 府：高度遺憾及不滿
台灣迄今尚未獲得今年年度世界衛生大會（ＷＨＡ）出席邀請，總統府今上午表示，表達高度遺憾以及不滿，也呼籲世界衛生組織（ＷＨＯ）正視台灣作為全球防疫體系一環，正視兩千三百萬台灣人應享有無差別對待之健康權益，以及各區域國家與國際醫衛團體的共同訴求。
總統府新聞稿指出，健康是人權，防疫不應該有國界。「我們一再重申，世界衛生組織是基於對全球每一個人健康福祉而存在。」身為國際社會的一份子，台灣人民有權參與包括世界衛生大會的相關活動，而台灣在國際醫療跟防疫的貢獻也應該繼續深化，不能成為全球防疫的缺口。
新聞稿表示，任何將台灣排斥在外，甚至打壓的做法，不僅違背了國際衛生組織的成立宗旨，對台灣人民不公平，更對國際的衛生防疫造成難以預期的負面影響。
最後，也感謝這段期間，包括美國、日本、歐洲等理念相近國家、友邦及國際各界團體，對於台灣參與本屆世界衛生大會的全力支持與協助。
(中時)
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