南韓大選登場 有望創這些新紀錄

南韓選民在首爾投下選票。(美聯社)

南韓民眾將在今天投下神聖的一票，從13位候選人中選出下一屆總統。官媒韓聯社指出，這次選舉不僅是南韓首次總統遭到彈劾後舉辦的總統補選，也將創下許多新紀錄。

當選後立即上任

前南韓總統朴槿惠(Park Geun-hye)因和閨蜜崔順實(Choi Soon-sil)扯出貪腐和洩漏國家機密的醜聞，今年3月10日正式遭到彈劾，因此這是南韓首次舉辦的總統補選。贏得大選的人預計也將成為該國成為總統當選人時間最短的人，因為在官方確認勝選後，選舉監督單位將在選舉隔天早上8點到10點舉辦的會議中，正式宣布勝利者就任總統。

創初期投票率新高

南韓有投票權的民眾在5月4日到5日間已經可以提早投票，其中約26%或1,107萬名選民已投下他們的選票，也創下這個提早投票制度自2014年實施以來，初期投票率最高的一次。

投票率有望創新高

這次選舉南韓總共有4,247萬人有投票權，相當於全國82%的人口，因此這次選舉有望出現該國史上最高的投票率。這次在海外投票的南韓人數也預計將創新高，在197萬住在國外的南韓人中，超過22.1萬或11.2%的人已投票，比上一屆2012年的總統選舉增加了40.3%。

第19屆總統

勝選者將成為南韓自立國以來第19屆總統，但他/她會是該國第11位擔任總統的人。南韓首位總統李承晚連任4次、朴槿惠的父親朴正熙也當了19年的總統，直到前總統全斗煥也連任一次，在他下台前在1987年起，南韓才開始限制任期，現在南韓總統只能當一任，一次任期5年。

競選有補助

選舉結束後，所有獲得10%以上選票的總統候選人將可獲得部分或全額補償，南韓選舉監察組織將為此支出889億韓元(23億台幣)，南韓總統大選總共預計將花費2.74億美元。每位候選人在競選中也可能會砸下509億韓元(1.3億台幣)，若他們獲得15%以上的選票，將從南韓國家選舉委員會將全額補償，獲得10%以上但不到15%選票的候選人，也能獲得半額補償。

這次選舉將動員48.5萬人，其中光計票就需要7.5萬人，過去2次總統選舉的計票花了約4小時又40分鐘，這次計票結果預計將在明天台灣時間5到6點結束。

(中時電子報)