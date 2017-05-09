北市長PK戰 TVBS民調：柯P、賴神拚不過朱立倫
2018台北市長選戰被視為藍綠關鍵一役，先前旺旺中時民調顯示，下屆首都之戰若為柯文哲、朱立倫與民進黨三雄對決，即便綠營推強棒賴清德出馬，支持度仍落後二人逾10%，甚至會分散柯票源，讓朱「漁翁得利」。TVBS最新一份民調「假設明天是台北市長投票日，你會投給誰？」顯示，朱支持度略勝柯1％，若賴清德出馬與朱、柯競逐，朱將以38%支持度贏過兩人。
旺旺中時4月份民調顯示，民進黨若在首都之戰不與柯文哲整合，儼然「提前出局」，即便推派強棒賴清德出馬，也無法挽救民調頹勢。TVBS最新一份民調顯示，若首都之戰由現任北市長柯文哲、新北市長朱立倫對決，柯將拿下44%支持度，與朱立倫的45%支持度勢均力敵；若藍營推傅崐萁參選，傅將以27%支持度，落後柯的56%；若是推派丁守中出馬，丁獲支持度為41%，小輸柯的46%。
不過，若民進黨推派強棒賴清德參選，與柯文哲、朱立倫形成三雄對決，差距將大幅拉寬。TVBS民調顯示，若賴清德跳入選戰，朱立倫獲得近四成（38%）的支持度，贏過柯文哲的27%、賴清德26%；若綠營推派姚文智參選，朱立倫將以42%支持度，擊敗柯的37%、姚文智的11%，以結果論判斷，民進黨派人參選，將吸收部分票源，影響柯選情。
此份調查為TVBS民意調查中心於106年4月28日至5月4日晚間18：30 - 22：00進行的調查，有效樣本為902人，在95％信心水準之下，整體抽樣誤差為正負3.3％。
(中時電子報)
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