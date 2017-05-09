小心觸法！遊日愛拍照 4個地雷別誤踩

古老京都，除有廟宇、隨處可見的藝伎也是美麗的風景，成為旅客訪日一段難忘的記憶。（達志影像／shutterstock提供）

國人瘋赴日遊，春遊日本櫻花、粉蝶花海盛開，欣賞浪漫風景的同時，當然少不了拍照留念。但是，看似不經意的按下快門瞬間，可能已經為自己惹禍上身，港媒就列出常見的旅遊法律陷阱，旅客在日本旅行時可要小心別觸法。

美景在前，誘惑旅人按下快門，但香港旅遊網站《GOtrip》報導，在日本最常見的違法旅遊攝影有「擅闖鐵軌拍照」、「摘折櫻花」、「未經當事人同意拍攝」、「無視禁止告示牌」等4大離譜行為。

日本春季湧入大批賞櫻遊客，部分失格旅客為了拍照而「摘折櫻花」，「摧花」事件頻傳，用手觸碰、搖晃甚至折損、攀爬櫻花樹；但許多櫻花樹是地方重要觀光財，隨意損毀可是會被依日本刑法「器物損壞罪」拘捕。

而日本街頭穿著和服少女或藝妓總能吸引外國旅客目光，但日本對於隱私權相當重視，看似再普遍不過的街頭攝影，也可能觸犯肖像權，若被攝當事人憤而提告，就可能會因此吃上官司。

此外，日本鐵道文化世界聞名，但「擅闖鐵軌拍照」可不是件好事，恐遭依涉嫌「違反鐵道營業法」起訴，今年年初就發生有日本藝人為了拍照闖入鐵道區域被依法起訴，過去甚有台灣旅客擅闖日本鐵軌而遭撞送命。

拍照為旅程留下美好記憶，但也可能成為旅人與當地住戶的災難，無視「立入禁止」亦會引發地方反彈，反而讓美景地標不復，去年北海道美瑛「哲學之木」就因地主擔心樹木年老脆弱恐倒塌，再加上勸阻遊客亂闖農地無效，就決定「推倒」這處著名觀光景點。

(中時電子報)