大學申請放榜 成大化學系等14系招生掛蛋

今年大學個人申請統一分發昨放榜，計4萬4964人獲分發，錄取率59.62％創下新高，比去年的57.96％多1.66個百分點。此外，因為少子化，今年各校總缺額高達1萬2039人，頂尖大學也有不少缺額，成大化學系等14系甚至未招到學生。

今年的錄取率和缺額數雙創新高，缺額率在20%至50%的校數也從去年的25校增加到33校，缺額一半以上的學校更有6所，缺額由高至低依序為稻江、台首府、華梵、康寧、中信金、玄奘大學。

頂尖大學缺額也不少，最多的是政治大學236個，成大184個、中興154個、清大153個、台大148個、中央88個、交大81個；私立大學以淡江大學缺額861個最多，輔大366個。

今年更有14個校系1個學生都沒招到，包括成大化學系、北教大心理與諮商學系、台藝大中國音樂系作曲組、靜宜大學寰宇管理學士學位、彰師大公共事務與公民教育系公共事務組、東華大學民族事務發展系等。

大學甄選入學委員會總幹事張文恭分析說，主要是因為報名人數受少子化影響減少，但招生名額增加，導致錄取率創新高、缺額率也創下新高。

大學招聯會組長王聖騏表示，申請入學的設計就是以篩選倍率為主，不少缺額的發生，是因為大學校系自訂門檻過高，導致很多人被篩選掉，也很多是因為重榜發生缺額情況，招聯會和教育部也在討論是否放寬倍率，也尊重各大學自主調整。

此外，醫學系方面，張文恭指出，繁星計畫11所醫學系0缺額，高雄醫學大學更超額錄取1名，錄取總級分從64級分至71級分，可見繁星管道的確給許多有志從醫的學生多了一些機會；個人申請方面，公費醫學生開出54名但只招到33名，最低錄取70級分，一般生267名只招到215名，最低錄取71級分。

對於連醫學系也有缺額的情況，張文恭推測說，可能是傳統觀念改變，或是各校醫學系門檻太過嚴格，雖然級分數達到，但在面試這關被刷掉。

(中時)