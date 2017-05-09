反覆腹瀉超過2星期 小心克隆氏症作祟

克隆氏症是反覆發炎型的腸胃道疾病，病症有發燒、腹痛、腹瀉、血便等，也可能出現貧血、關節疼痛、皮膚出現結節性紅斑等症狀。(圖/達志影像/Shutterstock)

老是拉肚子，以為自己腸胃炎嗎？注意！如果超過2周老是腹瀉，可能就是克隆氏症引起的！日前有位1歲多幼童確診患有克隆氏症，其媽媽表示小朋友在6個月大時就一直拉肚子，並伴隨著有血絲及發燒，診所初診以為是感染性腸胃炎，使用抗生素治療，但是症狀卻老是反覆發作，直到去醫院做一連串糞便檢查、抽血、無痛大腸鏡、胃鏡檢查後，才知道病症是克隆氏症。

依自由時報報導，台北慈濟醫院小兒科腸胃科李致任醫師表示，克隆氏症與腸胃炎症狀相似，但腸胃炎急性腹瀉，會在1~2禮拜緩解，如過腹瀉超過2周就是儘快就醫尋找病因。

李致任醫師說明，克隆氏症是反覆發炎型的腸胃道疾病，受遺傳基因、腸道細菌及身體免疫系統影響，因此任何年齡層都有機會發作，而兒童好發於11~12歲，嬰幼兒受基因遺傳而有克隆氏症；目前並沒有藥物及手術能根治克隆氏症，僅能透過藥物改善、緩解病狀以及預防發作，因此患者需長期做追蹤治療。

克隆氏症會侵犯口腔到肛門的各個消化道，產生發炎反應，又以大小腸潰瘍最多，嚴重發炎恐導致腸穿孔，與鄰近器官產生瘻管，像是在肛門附近，就會形成肛門瘻管、化膿、而克隆氏症的病症有發燒、腹痛、腹瀉、血便等，也可能出現貧血、關節疼痛、皮膚出現結節性紅斑等症狀。

克隆氏症初期治療，醫師會以完全元素飲食及低渣飲食為治療基礎，等病重穩定後，就可以恢復正常飲食；但若患者年齡過小，無法配合飲食治療時，醫師會依病情所需，會使用類固醇、抗發炎、免疫調節劑等健保給付之藥物治療。

李致任醫師提醒家長們，平時要多注意小朋友的糞便情況，是否腹瀉合併發燒、腹痛等其他症狀，以利就診時醫師診斷。

(中時電子報)