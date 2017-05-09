NBA》騎士季後賽8連勝 他說：對手太弱

騎士季後賽拿下8連勝，卓雷蒙格林嘲諷表示，他們的對手太弱了吧！(美聯社資料照)

衛冕軍騎士連續兩輪橫掃溜馬與暴龍，寫下季後賽8連勝佳績，對此勇士卓雷蒙格林嘲諷表示，他們的對手實在太弱了。

格林說，當你們看到火箭與馬刺的比賽，這才是季後賽真正的強者對決，反觀騎士的比賽都是一面倒，這有何樂趣可言。

其實勇士與騎士都有機會創下季後賽8連勝紀錄，但格林卻認為，爵士並非弱者，他們是一支防守能力非常好的球隊，與他們交手絲毫不能鬆懈，球迷喜歡看到的是實力相當的對戰組合，不是嗎？

外界看好勇士將連續三季與騎士爭奪總冠軍，格林表示，在打總冠軍賽之前我們還有一段路要走，至少要再贏得5場比賽才行(西區準決賽3比0領先爵士，西區冠軍系列賽)，在此之前說太多都沒用。

(中時電子報)