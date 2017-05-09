陸打壓台灣參加WHA 蔡其昌：不智之舉

世界衛生大會（WHA）網路報名昨截止，我方仍未收到邀請函。立法院副院長蔡其昌今天說，對岸打壓台灣參與世衛大會，等於拒絕台灣人民，只會把兩岸關係愈推愈遠，讓台灣人民對北京愈來愈嫌惡，他不解北京當局如何思考，但這是很不智的舉動。

蔡其昌強調，北京應訴求台灣人民，但此舉只會讓台灣人民不高興；他更反問，「WHA對北京有這麼重要嗎？讓台灣參加會怎麼樣嗎？」

蔡其昌說，台灣參與世衛大會是要替公衛、全球防疫盡一份心力，透過國際多邊會談，將資訊交換整合、聯合各國的防疫窗口，不放棄身為國際社會一員該做的事，因此對於這種狀況（指未收到邀請函）表示遺憾。

(中時)