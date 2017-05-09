科技部拚升網速 陳良基要給偏鄉100M
科技部長陳良基昨接受網媒專訪指出時，科技部要強化網路建設，提升網速，尤其偏鄉地區還有衛生所的頻寬只有512K，連傳一張醫療圖片都是問題，他更喊出要給偏鄉100M的網速。另外，對於郭董赴美投資問題，他也認為台灣要正面看待。
陳良基表示，網路服務提升在前瞻基礎建設計畫中也是重要角色，現在4G普及率高，台灣Wi-Fi網路建置其實也不差，但有些區域頻寬較不足，有改善空間，包括很多民眾是使用第四台業者的網路服務，第四台業者的網路確實也有必要加快，否則台灣自己是IT王國，理論上每個人都應該能享受到4G的服務，當很多資料要傳，網路不該成為障礙，台灣才能在數位經濟取得蓬勃發展。
陳良基指出，未來也將協助加強偏鄉的網路速度，預計都要達到100M以上，讓民眾享受到數位內容以及便利的生活服務，而不會受到任何延遲，這當中也會關注偏鄉醫療單位的網路建設，有些偏鄉衛生所的網路頻寬只有512K，連傳一張醫療照片都是問題，這都需要前瞻基礎建設去努力改善。
陳良基表示，前瞻基礎建設8000多億的預算中，數位建設就佔了461億，可讓台灣各角落快速連結起來，但數位發展都須經過電腦運算，用電也是一項問題，因此綠能建設需要妥善發展，避免未來無電可用。
另一方面，被問及鴻海董事長郭台銘赴美設廠，是否對台灣造成衝擊？陳良基表示，目前效應還不清楚，但若從整個產業鏈來看，鴻海業務較屬於終端組裝，和客戶連結性很高，所以對鴻海來說，接近客戶端和市場端有其有必要性。
陳良基指出，由於台灣產業目前仍較屬元件化的階段，若能接觸世界各地不同地區，對台灣來說反而是好事，等於可占下當地的市場，台灣應正面看待，他自己也希望台商也能去印度設廠，在印度市場占有一席之地，進而讓台灣零件在各地創造更高的價值。
(中時)
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