跳過就職典禮! 南韓新總統明立馬就任
南韓總統大選今登場，當地時間晚上8時(台灣時間7時)投票截止，南韓三大電視台的出口民調結果也將於8時出爐。預計周三早上6時至7時(台灣時間5時至6時)完成開票工作，屆時當選總統的候選人將跳過就職典禮，在國會宣誓就職後立即走馬上任。
根據《韓聯社》報導，過去南韓在12月選出新總統後，會在次年2月25日舉行就職典禮，不過此次的選舉沒有組「總統職務交接委員會」籌辦典禮等事務，因此當選人會在國會接受當選證書後直接就任。
國民之黨候選人安哲秀表示自己如果當選了，不會舉行大規模就職典禮，將以宣誓就職取代，正黨總統人選劉承旼也考慮跟進。共同民主黨候選人文在寅若當選，同樣也會在宣誓就職後隨即履職，不過也有傳言說他會在宣誓後前往光化門舉行正式就職儀式，正義黨總統人選沈相奵也認為此次大選是燭光民心所向，所以當選的話將在光化門舉行就職儀式，而自由韓國黨候選人洪準杓若成功當選，則是會在8月15日在光化門邀請民眾舉行公開就職典禮。
(中時電子報)
文章來源：韓聯社
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