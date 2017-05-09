NBA》帶傷出走 國王蓋伊逃離「籃球地獄」
一直對國王隊抱持不滿的小前鋒蓋伊(Rudy Gay)，即使腿傷未癒，也毅然決定要離開球隊，放棄最後一年1426萬美元的薪資去找尋新東家。前教頭卡爾在自傳《憤怒喬治》書中爆料，蓋伊曾指稱國王隊是「籃球地獄」，如今他迫不及待要在夏天逃離這個地獄。
蓋伊季外就表示想要被交易，但是他今年1月左腳阿基里斯腱撕裂而報銷，國王也無法將他出售。阿基里斯腱撕裂是相當嚴重的傷害，可能會縮短甚至終結球員的職業生涯，一般認為蓋伊可能會因傷勢妥協而暫留國王，如今看來他是連一刻都不想再留。
蓋伊至少還算敬業，在國王隊4個球季繳出場均19.3分、6.0籃板，他當時表示「因為我別無選擇」，現在他終於有選擇了(合約最後一年球員選項)，因此決意要走。國王隊本季吞下50場敗仗，在失去中鋒考辛斯、前鋒蓋伊兩位主將後，勢必要步上重建的道路。
(中時電子報)
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