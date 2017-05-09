澎湖縣圖書館暑期學生志工招募6月1日受理報名
澎湖縣圖書館暑期學生志工招募即將開始囉！本次預計招收50名，報名時間自6月1日（週四）上午09:00起至額滿截止，歡迎本縣國中(不含國小應屆畢業生)以上之學生報名參加。
學生志工報名方式，一律採網路報名，欲報名者，請於6月1日起，自澎湖縣政府文化局官網/活動訊息點選「縣圖書館暑期學生志工招募」，填寫報名資料。並訂於6月10日（週六）上午10時至12時及下午3時至5時在縣圖書館參加服勤前訓練，凡報名者，請務必擇一時段參加，通過後，才可正式服勤。
服勤地點有縣圖書館及澎南圖書分館，服務期間自7月1日起至8月31日止，每週三至週日，各館服勤時間，每日有3個時段，為上午班10時至12時，下午班3時至5時，晚班7時至9時。服務班表登記時間為6月24日(週六)上午09:00起，於縣圖書館大廳依網路報名順序唱名填寫(可委託家人代填)，唱名未到者，遞延至第一輪唱名結束後，依現場排隊順序登記。各服勤地點及人數如下：兒童室(限上午班及下午班)每時段5人，書庫每時段10人，1樓大廳每時段1人，澎南分館每時段3人，每時段申請人數達到需求人力時，即不予受理。
志工服務以協助圖書館圖書上、整架為主，每日服務時數最多2小時，凡於服務期間表現優異，且服務時數滿20小時以上者，即由圖書館核發服務時數證明。歡迎具服務熱忱的在學學生加入圖書館暑期志工服務行列。有關學生志工服務相關問題請洽圖書資訊科9261141-184。
(中時)
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