潮州凌晨傳槍響 1人中彈無礙

今天凌晨2時許，台一線、光春路口傳出槍響。(謝佳潾攝)

潮州鎮今天凌晨2時許傳槍響，23歲林姓男子自稱與張姓友人開車行經台一線、光春路時遭人槍擊，左腰部中彈，被張男緊急送往東港安泰醫院急救，但卻遲遲未報案求助，該案由醫院轉報潮州警分局才曝光，警方研判疑為兩方人馬衝突所致，目前全案調查中。

警方指出，經調閱監視器發現，凌晨3時許在新埤新民路有10多部車往林邊方向飛車追逐，正在釐清兩起事件是否有關聯，全案積極調查中。

(中時)