520澎湖縣馬公戶政事務所真愛迎幸福

澎湖縣馬公市戶政事務所將於5月20日(我愛你)辦理預約結婚登記幸福起飛之活動，當日活動時間為上午9點至11點，該所精心規劃，戶所同仁巧思自製結婚看板，供佳偶拍照，再以電視播放祝福海報與現場民眾分享喜悅，另於戶政事務所拍攝的甜蜜幸福畫面，也將分享於該所臉書粉絲專頁，集聚眾人祝福等溫馨措施。期許在佳偶邁入人生另一重要階段的里程點，獻上最誠摯溫馨的祝福。

馬公戶政事務所提醒：規畫在5月20日參加該項結婚登記的佳偶，請在5月17日前上網、電話、傳真或臨櫃向該所預約，參加此次活動的佳偶，該所將贈送滿載祝福之「幸福賀禮」，竭誠歡迎佳偶參與，若有服務需求的鄉親，歡迎來電洽詢，服務電話:06-9272370，馬公市戶政事務所誠摯邀約鄉親好友2017年「一起幸福」哦！

(中時)