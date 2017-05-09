澎湖縣望安警分局暖警協助行動不便老翁返家

澎湖縣警察局望安分局東垵派出所員警許建富於3日前往潭門港執行交整勤務途中，發現一名老翁滿臉慌恐坐在電動代步車上任由炙熱太陽曝曬，員警立即趨前詢問關懷，經了解，該路段平日就鮮少有人出入，老翁本身又因行動不便，以致遭困， 幸有巡邏員警能適時出現，將代步車移置至路旁並聯絡派出所同事駕駛巡邏車護送其返家，深受家屬感謝與肯定。

望安分局特別呼籲，現有許多老年人使用電動代步車為代步工具，出門前應檢查車況，於車身黏貼反光條，行駛於道路視同行人，要遵守道路交通安全管理處罰條例及道路交通安全規則的規定，以維護交通安全秩序，確保用路人安全。

(中時)