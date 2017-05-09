澎湖縣政府稅務局票選六位最佳服務態度人員出爐
澎湖縣政府稅務局為提昇服務品質，了解民眾對稅務局櫃台服務人員服務品質的切身感受，在鄭啟右局長的指示下，於4月辦理「最佳服務態度人員票選活動」，由前往該局洽公的納稅義務人，自27位服務於專業櫃台的員工中票選出前6名最佳服務態度人員，此一活動已於4月30日甫告結束。
稅務局於日前正式開箱點票，經清點後，三名員工-尚慶農、許淑玲、董秋雲拿下了前三名；鄭?右局長將擇期公開表揚獲選為106年最佳服務態度人員殊榮的員工，以資鼓勵。
獲選為稅務局106年最佳服務態度員工的殊榮者，計有尚慶農（房屋稅科）、許淑玲（服務科）、董秋雲（房屋稅科）、劉淑蘋（房屋稅科）、鍾金珠（房屋稅科）、蔡智惠（土地稅科）等6人。
(中時)
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