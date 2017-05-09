厭食少女受寄養媽媽感動　重新開口進食

小婷（右）與寄養媽媽蔡秋華，情同真正的母女。（洪安怡攝）

近年寄養家庭戶數逐漸減少，根據衛福部「兒童少年家庭寄養服務工作成果報告」，10年前新增寄養家庭有193戶，到2015年新增戶數已不足百戶，養父母年齡也逐漸攀升，但寄養童年齡卻以2~12歲為主，家扶基金會呼籲更多家庭投入寄養家庭的行列，希望在今年招募到700戶家庭。

小婷過去受到隔代教養，寄居於親戚家，但因為適應不良，因此被送到寄養媽媽蔡秋華的家中，當時小婷才國三，她說，自己是在原生家庭中被放棄的孩子，看不到自我的內在價值，因此開始追求外在的體態，努力節食，最後卻導致厭食症。

每到吃飯時間，就是母女緊張的時刻，當時蔡秋華幾乎是一粒米、一粒米，一口口的勸慰她吃飯。蔡秋華擔心小婷的狀況，帶著她到處就醫，卻不見好轉，小婷168公分的身材，體重一度掉到33公斤。

當時家人一度猶豫，是否要將小婷轉到別的寄養家庭，但蔡秋華擔憂小婷又要重新適應，走投無路的蔡秋華，有天雙膝跪下，卑微地求小婷進食，小婷非常震驚，從來沒有人這樣接納跟愛惜自己，「是媽媽的愛，讓我願意重新開口吃東西」。

「菇菇湯」是小婷記憶中的溫暖料理，蔡秋華不斷調整自己的烹飪方式，去油、清淡，煮放滿青菜與菇類的火鍋，熱量較低，小婷較願意進食，且在晚飯後帶小婷散步，避免小婷將食物吐出。儘管小婷只在寄養家庭住了一年，但這段回憶成為小婷的助力，大學考取社工系，希望幫助更多人，而兩人的母女情感也持續維繫著。

「很多孩子有了寄養媽媽的照顧，才體會到什麼是家庭的溫暖」，家扶基金會執行長何素秋表示，家扶開辦寄養安置服務至今36年，歷年來有4186戶寄養家庭照顧過48753人次的孩子，但寄養家庭平均需照顧1.5名兒童，且考量流失因素，希望今年能再招募700戶家庭，呼籲結婚超過2年，年齡25~60歲，高中以上學歷且有空間的家庭一起參與，幫助更多孩子。

(中時)