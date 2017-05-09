NBA》勇士奪冠機率近8成 衛冕軍只有6％？
根據《BPI》指數最新預測，勇士的奪冠機率高達79.6%，高居各隊之首，馬刺9.5%排名第二，衛冕軍騎士只有6.2%排名第三。
勇士的實力有目共睹，先橫掃拓荒者，面對防守強隊爵士也拿下3連勝聽牌，有機會在9日直落四淘汰勁敵，《BPI》預測勇士在史提芬柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特與卓雷蒙格林四大巨頭領軍贏得3季第2冠。
東區連續兩個系列賽橫掃溜馬和暴龍的騎士反而不受青睞，奪冠機率竟然落後馬刺，至於火箭則是2.8%排名第四，奪冠機率排名前四的球隊有三支來自西區，可見得東區球隊的實力和西區球隊相比確實有段落差。
東區四強賽塞爾提克與巫師目前暫成2比2平手，《BPI》預測綠衫軍闖進東區決賽的機率有63%，西區四強賽馬刺和火箭也戰成2平，《BPI》預測馬刺過關機率65%，也就是說東區決賽戲碼應是騎士對戰塞爾提克，西區由勇士迎戰馬刺。
(中時電子報)
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