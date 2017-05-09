邰智源學霸兒選念台大電機 理由讓你想不到

邰智源學霸兒確定選讀台大電機系。(圖/本報系資料照)

藝人邰智源兒子邰靖，今年學測考了74級分，讓他一口氣考取台大物理系、台大電機系﹑台北醫學院醫學系和陽明醫學院醫學系4大名校，而今天成績分發放榜，他選擇台大電機系就讀，原因竟是「喜歡打電動」。

當初邰靖以台大電機和物理為優先考量，預計聽完講座後二擇一，根據《蘋果》報導，邰智源老婆受訪表示，最後決定選念台大電機，因為興趣是電玩遊戲領域，希望未來朝研發創作方向前進，未來不排除再進攻醫學，她也透露兒子求知欲旺盛，這輩子注定要當學者。

雖然確定入取台大電機，不過邰靖仍全力準備畢業考，等參加完畢業典禮後，預計7月到日本和美國度假，9月在返國當台大新鮮人。

(中時電子報)