大學考招擬納入學習歷程 家長：拒讓孩子當白老鼠

教育團體今天到教育部前陳情，不要讓現行高二生當白老鼠。（林志成攝）

「拒當白老鼠」、「不要賭局」、「不要學習歷程標準化」，國教行動聯盟、全國家長會長聯盟等約10人，今天到教育部前陳情，他們認為，新大學考招方案107年起試辦將學習歷程檔案納入申請入學第一階段檢定，是將現行高二生當成白老鼠。

教育部高教司科長陳立芬回應，現行大學申請入學第一階段純看學測成績，新大學考招方案111年實施，研擬將考生高中學習歷程納入第一階段檢定，但從107年先小規模試辦，不會影響一般考生的權益。

她舉例，台師大資工系申請入學要招10個學生，在試辦階段，有8個學生仍採現行第一階段只看學測成績，但另外2個招生名額，除了看學測成績，也參採他們高中時參加資訊競賽的表現。

陳立芬還說，以往大學申請入學第二階段甄試，都是考生將過去參加的競賽、社團表現等資料臨時印成一大疊紙本送給大學校系審查，引起不少抱怨。但從現在起，考生可隨時將資料上傳到教育部建置的學習歷程資料庫，未來申請大學時，大學可以直接參考使用，考生省下不少事。

多個教育團體今天在教育部前召開「拒當入學制度白老鼠」記者會，國教行動聯盟理事長王立昇說，新的大學考招制度111年起實施，但從107年起試辦，現在高二生又成了白老鼠，他們失敗可以重來嗎？他認為教育部老是將學生當成實驗對象，實在不應該。

12年國教家長聯盟副理事長陳綺貞說，她的小孩現在讀高二，明年參加大學申請入學時，第一階段篩選就要試辦納入學習歷程檔案，從現在開始，要陸續將自己在高中學習的狀況，上傳至教育部學習歷程檔案資料庫。她認為，學習歷程屬於個人資訊，實在沒必要放到資料庫裡面讓大家隨時可以去查詢。

另一個家有高二生的楊姓家長說，重大升學制度要改變，依規定要3年前公告，但他的小孩進高中時，教育部沒說大學申請入學第一階段篩選要參採高中學習歷程檔案；而且，高中學習歷程檔案若要量化，公、私立學校第一名可以互相比較嗎？

(中時)