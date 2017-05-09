MLB》教頭麥汀利槓主審遭驅逐 馬林魚輸紅雀
馬林魚9日回到主場迎戰紅雀，比賽不過進行到2局，魚軍總教練麥汀利(Don Mattingly)就因不滿好球帶槓上主審，遭驅逐出場，魚軍頓時群龍無首，先發的康利(Adam Conley)又投不滿5局就慘失7分，儘管歐蘇納(Marcell Ozuna)和史坦頓(Giancarlo Stanton)雙雙開轟，仍挽回不了局面，終場4比9苦吞敗戰。
事件發生在2下，當時落後3分的魚軍面對紅雀先發投手馬丁尼茲(Carlos Martinez)，連續領到3張老K，隨後魚軍球員們上場守備，麥總卻也壓不住不滿情緒，衝上場和主審抗議好球帶。但主審的好球帶不容挑戰，爭論過的總教練往往都吃虧收場，麥總命運也相同，在理論數分鐘後，就遭驅逐出場。
麥總遭趕，魚軍的士氣卻未因此高漲。先是先發的康利遭紅雀修理，僅撐3.2局就失掉7分退場，守備還出現扯後腿出現2次失誤。打擊火力也遭壓制，全隊雖敲7支安打，其中歐蘇納還轟出單場雙響炮，貢獻3分打點，史坦頓也有陽春炮演出，但其餘安打過於分散，無法有效帶動攻勢。
紅雀此役則幾乎看馬丁尼茲一人獨撐大局，他雖挨了2發全壘打，仍繳6局失3分、飆7K的優質先發，自己還貢獻2支安打，進帳全隊最多的4分打點。在他投打俱佳表現領軍下，紅雀一路領先，完全沒給魚軍反撲機會，最後紅雀以5分之差斬獲4連勝，超越紅人於國聯中區登頂，馬林魚則在國聯東區落居第4。
(中時電子報)
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