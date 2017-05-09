公保地受害地主自救會批柯P 改全代金等於土地戒嚴

「容積全面代金制」，即未來公共設施保留地主只能透過參與政府「標購」的方式，低價處分自己的土地，以民間中介「捐地換容積制」的民間自行買賣土地舊制，將於今年7月初全面落日。不過公保地受害地主自救會反彈，10日議會大會可能審議相關法令，自救會祕書長李奇昱9日指出，如果捐地換容積於6月30日落日，改成全代金，等於柯P宣布公設地土地戒嚴，無法自由買賣，也剝奪了地主原先的容積移轉權利。

台北市長柯文哲在居住正義論壇叫苦，形容6月底即將到期的容積移轉法規，現在已經像是「火燒屁股」，必須盡快處理的問題。他說，台北市已開闢未徵收的道路呆帳高達1兆，這些馬路的所有權還是私人的，市政府要鋪馬路、挖水溝都還要地主同意；他直言，這個情況已經很難處理了。

李奇昱則強調，一旦實施全代金將是一場悲劇。現在容積代金用估價制度實施，已經有3年的時間。建商根本不想要買容積了，建商公會已經揚言放棄繳納全代金，未來將轉向購買古蹟容積，古蹟容積買賣是一個資訊完全不透明的行業 連實價登錄都沒有，中間的價差十分驚人，地主完全弱勢，而且在容積移轉的時候，地主也不用將土地及房子捐贈給市政府，還可以大剌剌地繼續收高額的租金。市政府的全代金政策，將導致絕大多數的建商轉向購買古蹟容積。

李奇昱表示，如果市府堅持讓雙軌制落日、實施全代金，11萬名私有公共設施地地主就失去了自由買賣以及容積移轉權利，地主們不排除封路，並升高抗爭。受害地主的抗議活動將一波接著一波，甚至不排除發動大規模的封路活動，要求市政府立即市價徵收，否則還我土地！

(中時)