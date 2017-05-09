俊美電暈迪麗熱巴 周渝民曝追求優勢：臉皮夠厚
「仔仔」周渝民的高顏值不管演任何角色都成為討論焦點，近期忙拍古裝劇《烈火如歌》的周渝民，新戲頂飄逸長髮加長白古裝，花美男電暈眾人，而昨（8日）劇組首開放媒體探班，仔仔與大陸維吾爾族女星迪麗熱巴首合作就互動熱絡，周渝民也提到，他飾演的「銀雪」追求女主角的祕訣就是臉皮夠厚。
《烈火如歌》劇組日前公布周渝民劇照後，引發熱議，仔仔劇照散發空靈仙氣，他在劇中將和女星迪麗熱巴、男星張彬彬在戲中上演愛恨情仇，而昨劇組首開放媒體探班，周渝民身穿淡紫色長袍現身，仔仔還透露他的角色追求愛情的優勢就是「臉皮夠厚」，並有眼神、肢體接觸，也讓外界期待仔仔的演出。
而迪麗熱巴首和周渝民合作，也透露她是看《流星花園》長大，古靈精怪唱起《流星雨》，讓周渝民忍不住直呼：「你少來啦」，氣氛相當熱絡。
(中時電子報)
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