川普幼女蒂芬妮 將入名校喬治城大學攻讀法律

川普家的小女兒-蒂芬妮。(圖/美聯社)

相較於大姐伊凡卡(Ivanka Trump)、在政治領域相對低調的蒂芬妮(Tiffany Trump),近日傳出將進入位於華府(Washington DC)的名校喬治城大學(Georgetown University)攻讀法律學位。去年剛才賓州大學(University of Pennsylvania)畢業的她,在哈佛(Harvard)、哥倫比亞(Columbia)和紐約大學(NYU)等名校中,最終選擇離父親川普(Donald Trump)最近的學校,將成為繼二哥艾瑞克(Eric Trump)和伊凡卡之後,又一位就讀喬治城大學的家庭成員。

據英國每日郵報(Daily Mail)報導,川普最小的女兒蒂芬妮,在去年從賓州大學取得雙學位畢業後,再傳出即將進入位於華府的名校喬治城大學攻讀法律學位。這位網路人氣不輸大姐的女孩,在川普入主白宮後,並沒有像伊凡卡一樣活躍於政界,在沈澱一段時間後,選擇再次回到校園進修。對於媒體的報導,代表第一家庭的發言人也證實了這項傳聞,並表示蒂芬妮是幾經考慮後,才選擇這間離父親最近的學校,而不是哈佛、哥大或是紐約大學。

川普的小女兒蒂芬妮(圖右)與母親馬拉·梅普斯(圖左)出席時尚派對。(圖/美聯社)

去年大選期間,在共和黨大會上替父親站台演說的蒂芬妮。(圖/美聯社)

現年23歲的蒂芬妮,是美國總統川普和第二任妻子馬拉·梅普爾斯(Marla Maples)的獨生女,出生於佛州棕櫚灘,目前是一名模特。相較於同父異母的兄長與大姐,她並非鎂光燈前的主要焦點。從小與母親在加州生活成長,從加州的高中畢業,成功錄取常春藤名校之一的賓州大學,主修社會學及城市研究。父親投入總統選舉後,她更加入競選團隊,成為川普的主力助手之一,並在共和黨全國代表大會上發表演說力挺父親,讓外界再次注意到這位川普家的小女兒。

蒂芬妮(圖左)與二哥艾瑞克(圖右)在華府合照。(圖/Tiffany Trump Instagram)

蒂芬妮川普去年在共和黨代表大會上的演說全文。

外媒認為,蒂芬妮之所以改讀法律,有可能受到她姑姑、前聯邦第三巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Third Circuit)法官瑪麗安妮·川普·巴瑞(Maryanne Trump Barry)的影響,想和她一樣在法律闖出一番名堂,成為一名女性律師或法官。對於她的決定,二哥艾瑞克表示,「我以她為榮!她絕對會愛上喬治城和華府的生活。」

