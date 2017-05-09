川普幼女蒂芬妮 將入名校喬治城大學攻讀法律

川普家的小女兒-蒂芬妮。（圖/美聯社）

相較於大姐伊凡卡（Ivanka Trump）、在政治領域相對低調的蒂芬妮（Tiffany Trump），近日傳出將進入位於華府（Washington DC）的名校喬治城大學（Georgetown University）攻讀法律學位。去年剛才賓州大學（University of Pennsylvania）畢業的她，在哈佛（Harvard）、哥倫比亞（Columbia）和紐約大學（NYU）等名校中，最終選擇離父親川普（Donald Trump）最近的學校，將成為繼二哥艾瑞克（Eric Trump）和伊凡卡之後，又一位就讀喬治城大學的家庭成員。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，川普最小的女兒蒂芬妮，在去年從賓州大學取得雙學位畢業後，再傳出即將進入位於華府的名校喬治城大學攻讀法律學位。這位網路人氣不輸大姐的女孩，在川普入主白宮後，並沒有像伊凡卡一樣活躍於政界，在沈澱一段時間後，選擇再次回到校園進修。對於媒體的報導，代表第一家庭的發言人也證實了這項傳聞，並表示蒂芬妮是幾經考慮後，才選擇這間離父親最近的學校，而不是哈佛、哥大或是紐約大學。

川普的小女兒蒂芬妮（圖右）與母親馬拉·梅普斯（圖左）出席時尚派對。（圖/美聯社）

去年大選期間，在共和黨大會上替父親站台演說的蒂芬妮。（圖/美聯社）

現年23歲的蒂芬妮，是美國總統川普和第二任妻子馬拉·梅普爾斯（Marla Maples）的獨生女，出生於佛州棕櫚灘，目前是一名模特。相較於同父異母的兄長與大姐，她並非鎂光燈前的主要焦點。從小與母親在加州生活成長，從加州的高中畢業，成功錄取常春藤名校之一的賓州大學，主修社會學及城市研究。父親投入總統選舉後，她更加入競選團隊，成為川普的主力助手之一，並在共和黨全國代表大會上發表演說力挺父親，讓外界再次注意到這位川普家的小女兒。

蒂芬妮（圖左）與二哥艾瑞克（圖右）在華府合照。（圖/Tiffany Trump Instagram）

蒂芬妮川普去年在共和黨代表大會上的演說全文。

外媒認為，蒂芬妮之所以改讀法律，有可能受到她姑姑、前聯邦第三巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Third Circuit）法官瑪麗安妮·川普·巴瑞（Maryanne Trump Barry）的影響，想和她一樣在法律闖出一番名堂，成為一名女性律師或法官。對於她的決定，二哥艾瑞克表示，「我以她為榮！她絕對會愛上喬治城和華府的生活。」

(中時電子報)