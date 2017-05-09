工作家庭兩頭燒 婦人重度憂鬱暴肥15公斤
上有老、下有小，「三明治媽媽」壓力大到憂鬱、暴肥。一名49歲職業婦女，因家中經濟問題，退休之路遙遙無期，近期又因工作轉換，每天快9點才下班，又不受上司肯定，不僅暴飲暴食增加逾15公，更罹患重度憂鬱症。醫師門診觀察，有憂鬱症狀的職業婦女近期增加2~3成，應「拒當100分」，並透過多運動、培養興趣來紓壓。
收治該病例的書田診所精神科主任施佳佐表示，統計顯示，國內有逾300萬名的已婚職業婦女，她們下班後平均還要處理4.3小時的家務，如此的「兩份工」讓很多人身心俱疲。門診觀察發現，幾乎所有職業婦女都有壓力過大的問題，近期出現明顯憂鬱症狀者，更明顯增加2~3成。
上述49歲的女性患者，因要扶養一家老小，儘管已工作20年，但「退休」這念頭想都不敢想，加上工作表現不受肯定，漸漸出現常常想哭、睡不好、食慾改變等憂鬱症狀，最終在友人建議下前往就醫，確診重度憂鬱症，現正接受治療中。
施佳佐說，職場媽媽應拒當超級媽媽，凡事剛好、不要要求做到最好，生活重心順序也應以自己優先，其次為家庭、工作，並透過運動、培養興趣來紓壓；她強調，無論多繁忙，一周起碼要有三個半天（一整天）留給自己，一個整天陪伴家人，2個半天留給伴侶。
當有憂鬱情緒、凡事提不起興致、嚴重睡眠問題、食慾改變、動作遲緩、疲倦、無價值感及罪惡感、自殺意念、無法專注及猶豫不決，若上述9項憂鬱症狀符合5項，且時間時序逾2周便是憂鬱症，無論自己或親友，均應提高警覺，及早帶往就醫，接受檢查治療。
(中時)
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