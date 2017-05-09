日本支持台灣以觀察員身分出席WHA大會
日本政府發言人、内閣官房長官菅義偉9日上午在記者會上表示，「台灣自2009年以來、已8年連續以觀察員的身分出席世界衛生(WHA)大會，我國(日本)一貫支持(台灣)以觀察員身分出席。」
菅義偉9日在記者會上回答《產經新聞》的記者有關台灣未接到世界衛生組織大會的邀請函之提問時做了以上的表示，他還說:「日本政府認為，尤其是國際化發展當中，地球規模的課題增加了，所以強化世界性公眾衛生危機的對應是不可或缺的。」
菅義偉說「對於以傳染症對策為首的國際保健課題的對應，不能在地理上產生空白，因此日本政府希望台灣以某種形式參加WHA大會。」
針對中方強調，台灣無法參加WHA大會的責任是在台灣方面一說。菅義偉表示，「中方一貫堅持是一個中國原則的關係問題，日本政府當然明白，但無論如何，有關台灣問題首先應由當事者之間直接對話來和平解決，這是我國一直以來的一貫立場。」
(中時)
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