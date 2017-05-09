針對蔡 陸加緊對台施壓 祭5殺手鐧

台灣已確定今年未獲世界衛生大會與會邀請，圖為第69屆世衛大會2016年5月23日在瑞士日內瓦萬國宮開幕的畫面。（圖/新華社）

今年的世界衛生大會（WHA）網路報名8日已截止，但世界衛生組織（WHO）未對台灣發出邀請函。而台灣自2009年開始，便以「中華台北」的觀察員身分出席大會。

據《洛杉磯時報》（L.A. Times）報導，台北官員認為，由於北京施壓，因此台灣才未獲邀參加這次由5月22日至31日舉行的大會。

今年大會是民進黨總統蔡英文上任以來的第一次，而北京對她始終不正式承認以「一中」為核心的92共識耿耿於懷。

《洛杉磯時報》指出，自蔡上任以來，中國便透過5種方式施壓，以迫使蔡回心轉意：

1.不讓台灣出席聯合國旗下組織的活動

台北官員說，過去一年來，中國動用經濟影響力，以及超過170個邦交國從中作梗，不讓台灣以觀察員的身分參與國際民航組織（the International Civil Aviation Organization），並阻礙台灣參與「聯合國氣候變遷綱要公約」（U.N. Framework Convention on Climate Change）。

而世界衛生大會的釘子會讓台方覺得痛，是因為台灣想促進醫療旅遊，展現健保成果，並分享控制傳染病的心得。

2.激烈表態，殺雞儆猴

中國漁船上周六撈過界，在台灣海域捕魚，澎湖海巡隊準備加以查扣時遭拒，於是擊發橡膠彈與破門彈，導致2名大陸漁工受傷。陸方除了表示「憤慨」外，要台灣儘快放人放船。

另一方面，自3月19日以來，台灣非政府組織（NGO）人權工作者李明哲入境大陸後便「失蹤」，後來國台辦3月29日證實，他因「危害國家安全」，遭拘留調查，但始終未提出具體說明。

3.派中國「遼寧」號航母繞島巡航

去年12月，中國派「遼寧」號航母突破第一島鏈後，經由台灣東部海域南下，進駐海南島三亞航艦基地，今年1月經由台灣海峽，北返青島航艦基地，完成中國海軍首次繞台航訓。專家認為，中共此舉對蔡政府警告意味濃厚。

4.減少陸客訪台

歷經2015創紀錄的330萬陸客訪台後，大陸訪台團客2016大減30%。台灣旅遊業者認為，北京此舉旨在迫使他們要求蔡政府與北京對話。

5.從其他國家引渡台灣詐欺嫌犯

中國已從5個國家引渡了223名台灣詐欺嫌犯，據稱這些嫌犯透過電話或網路等管道，對大陸民眾行騙。自2016年4月起，中國便要求其他國家，考慮將台灣嫌犯視為中國人，好加以引渡。

(中時電子報)