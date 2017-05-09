解密26萬餘件蔣中正總統檔案 國史館今開放查詢

國史館動員歷經8個多月，終於完成館藏26萬餘件《蔣中正總統檔案》(一般通稱為「大溪檔案」或「蔣檔」)的清查及解密作業，並已於106年4月底完成上網，讀者能不限地域時間透過國史館檔案文物查詢系統查詢閱覽。不過尚有0.02%應永久保密，不予公開。

此次清查《蔣檔》中含有密件的6個系列共26萬餘件檔案，其中原列為機密檔案者占61.65%，經函請總統府、行政院、國防部、外交部等25個原機關審酌解密後，目前開放線上閱覽者達全部26萬餘件之98.8%；涉及著作權或有權利約定等情形而須到館閱覽數位檔者占0.74%；內容含有個人隱私須經申請，抽離或遮掩後提供者占0.44%，絕大多數都已可透過網路閱覽。只有極少數經原機關審酌，認為涉及國家安全情報來源及管道，應永久保密，或依檔案第18條不予開放。

《蔣中正總統檔案》是國史館庋藏的檔案中最有名、使用率最高的全宗之一。自105年8月至12月的4個月間，國史館以「回歸法制，充分公開」原則，展開清查作業，並陸續函請當年製作檔案的原機關審酌辦理解密作業。

國史館表示，根據各機關審酌函復結果，並檢視是否有應該抽離、遮蔽的個人資料後，於今(106)年1月至4月間分批開放檔案內容於網際網路提供查閱，計開放逾26萬3千件。

《蔣檔》之外，國史館也已於網際網路上公開《國民政府》、《戴笠史料》等檔案全宗以及《陳水扁總統文物》、《汪兆銘史料》公務活動照片等檔案，數量已逾百萬頁。

國史館表示，未來仍將持續清查館藏檔案，例如《蔣經國總統文物》、《嚴家淦總統文物》、《陳誠副總統文物》、《司法院》等全宗檔案。這些檔案全宗完成清查，辦理解密作業、檢視個人資料後，數位檔亦將陸續上網公開，便利各界使用。

(中時)