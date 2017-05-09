被控涉貪索賄 前花蓮縣觀光處長陳又珍二審仍判無罪
前花蓮縣政府觀光暨公共事務處長陳又珍，被控在6年前利用七星潭公共設施案6件標案，向廠商索賄184萬元及iPhone手機。台北地院判陳女無罪，檢不服提上訴，高院認為檢察官未提出新事證證明陳女貪汙，今日仍將她判處無罪。
陳又珍在2012年被本案遭羈押4個月，審判中獲50萬元交保，由於她一、二審都被判無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決違反憲法、判例、司法院解釋，否則檢方不能上訴三審，陳女將因此無罪定讞，並可聲請刑事補償。
檢方指控，陳女因與廠商住在花蓮同一社區，廠商因此搭上她並表態願意支付總工程款的一成作為回扣，陳女應允後，分別在自家車庫、藍天麗池飯店、廠商家大門口及書房、日安花蓮食堂等地6次收錢，包括iPhone4S手機。
北院認為，陳女在相關標案中未有違反職務上的行為，檢察官的舉證不能證明她犯罪，將她判決無罪，檢不服提上訴，高院認為檢察官所提出的各項事證，只能證明陳女收受iPhone4S手機，這與標案無關，只有行政責任問題。
高院認為，檢方沒有提出新事證，只是一直指摘原審判決不當，徒憑己見漫事爭執，無法證明陳女犯罪，因此駁回檢方上訴，將陳女判處無罪。
至於廠商妨害投標方面，高院維持北院認定，依違反政府採購法妨害投標罪判決康佳多媒體公司負責人康海智、董事陳怡如等4人各有期徒刑四月、得易科罰金，另判康佳多媒體公司罰金30萬元確定。
(中時)
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