加雙氧水製黑心烏龍麵 業者判刑5月定讞
台中市「義輝製麵廠」負責人施溢洲，為了延長烏龍麵保存期限，在製麵過程中添加雙氧水，對外販售長達2年，最高法院考量他並非經營大型食品工廠、犯罪輕微，今依違反食品安全衛生管理法將他判刑5月、可易科罰金15萬元。
判決指出，48歲的施男經營的製麵廠沒有申請營業登記，他為了增加烏龍麵的保存期限，向化工行購買工業用雙氧水，從2013年到2015年間，以每500毫升的水加入約20至30毫升的工業用雙氧水，噴灑混入烹煮烏龍麵的水桶內。
施男平均每日生產烏龍麵約5台斤，以每台斤販售25元，每次生產共賣得125元，估計2年來製造885次，獲利11萬元，2015年12月警方據報前往搜索，在施的製麵廠內當場查獲工業用雙氧水數桶，檢方偵訊後將施男起訴。
歷審認定，施男製作的烏龍麵被驗出的過氧化氫超標，觸犯食品安全衛生管理法，且施男犯後狡辯、態度不佳，難認有悔意，但考量他犯罪情節輕微，將他判處5月徒刑、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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