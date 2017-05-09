住飯店鞋亂擺能防鬼上床？索非亞曝自身經驗
旅遊、出差入住飯店時，坊間流傳不少禁忌，像是進房間得先敲門、鞋子不能整齊擺放…等，這些說法一般認為和「靈異」脫不了關係，而針對擺鞋一事，有陰陽眼的前靈媒索非亞直言，這真是「太天了！」
相信不少人聽過，進入飯店房間後，鞋子的擺法要嘛頭朝外，不然就是一正一反放，總之不要整齊就對了，以免鬼會順著鞋子爬上床；但索非亞曾在她所著的《靈界的譯者2》提到，鞋頭朝外的好處，就只有讓房間看來不亂、半夜要上廁所時比較方便而已。
索非亞指出，若相信鞋子亂擺就能避邪，那實在太天了，因為鬼又被稱作阿飄，行動是用飄的，根本不需要透過鞋子當媒介，她並分享一個在泰國飯店內和女鬼同床的經驗，證明所言不假。
進到飯店房間後，索非亞習慣先把鞋放在玄關，然後於房內赤腳行走，睡前再去洗腳；不過那次在泰國的經驗，當她邀請女鬼一起睡時，對方是直接上床躺下，並沒有先到玄關接觸鞋子。
另外，不做靈媒後，改任棒球比賽的裁判與翻譯的索非亞也說，因工作關係常會到外地，較一般人住飯店的頻率更高，她發現飯店比自己的辦公室還清靜，並沒有較多「好兄弟」。
※本文非鼓吹迷信
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。