住飯店鞋亂擺能防鬼上床？索非亞曝自身經驗

如果鞋的擺法真和阿飄有關，那同時出現這兩種擺法，會發生什麼事？（圖／達志影像／shutterstock）

旅遊、出差入住飯店時，坊間流傳不少禁忌，像是進房間得先敲門、鞋子不能整齊擺放…等，這些說法一般認為和「靈異」脫不了關係，而針對擺鞋一事，有陰陽眼的前靈媒索非亞直言，這真是「太天了！」

相信不少人聽過，進入飯店房間後，鞋子的擺法要嘛頭朝外，不然就是一正一反放，總之不要整齊就對了，以免鬼會順著鞋子爬上床；但索非亞曾在她所著的《靈界的譯者2》提到，鞋頭朝外的好處，就只有讓房間看來不亂、半夜要上廁所時比較方便而已。

索非亞指出，若相信鞋子亂擺就能避邪，那實在太天了，因為鬼又被稱作阿飄，行動是用飄的，根本不需要透過鞋子當媒介，她並分享一個在泰國飯店內和女鬼同床的經驗，證明所言不假。

進到飯店房間後，索非亞習慣先把鞋放在玄關，然後於房內赤腳行走，睡前再去洗腳；不過那次在泰國的經驗，當她邀請女鬼一起睡時，對方是直接上床躺下，並沒有先到玄關接觸鞋子。

另外，不做靈媒後，改任棒球比賽的裁判與翻譯的索非亞也說，因工作關係常會到外地，較一般人住飯店的頻率更高，她發現飯店比自己的辦公室還清靜，並沒有較多「好兄弟」。

※本文非鼓吹迷信

(中時電子報)