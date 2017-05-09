37.3度！台東大武飆今年全台最高溫
端午還沒過，台灣就出現超過攝氏37度高溫！根據中央氣象局資訊，台東大武在11時14分測得攝氏37.3度高溫，創下今年全台最高溫記錄；台南永康測到33.8度，也刷新該測站今年最熱記錄。
中央氣象局在10時35分發布即時天氣訊息，指出今（9）日西南風增強，東南部地區易有焚風，大武氣象站已有攝氏36度高溫出現，請注意防曬並多補充水分。隨後大武頻頻測得高溫，10時46分出現36.7度，已創今年全台新高溫；而11時14分更測到37.3度，再刷新紀錄。
根據中央氣象局預測，清晨至上午間微弱鋒面影響，西半部及東北部地區降雨機率增高，沿海又比內陸更易下雨，中午過後則要留意午後熱對流，預期熱對流會先在山區發展，而後移向北部及東半部的平地造成局部短暫雷陣雨，提醒北部、東半部的民眾及要前往山區活動的民眾記得攜帶雨具備用，並注意安全；
溫度方面，預期今天仍是暖熱的天氣，各地高溫都在29度以上，中南部及花東高溫更可達32至34度，戶外活動記得多補充水分並做好防曬工作。
(中時電子報)
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