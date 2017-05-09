廖筱君通話林奕含爸 「快崩潰但不能」逼哭眾人
才女作家林奕含今年剛推出新書，沒想到卻在4月27日自縊結束生命，留給家人與全台灣民眾無限悲痛，事後林家父母發出聲明，曝光了女兒遭補教名師誘姦的實情，日前更三度發表聲明，表示還有另外3名學生，跟林奕含一樣受到同一位老師傷害，沉痛盼望社會上「不要再有下一個房思琪」，而昨天有節目深入探討事實真相，主播廖筱君透露自己事發後曾和林奕含父親通電話，林爸爸的一番話讓人揪心不已。
廖筱君昨在《新台灣加油》節目中，自曝和林奕含父親通電話的過程，印象非常深刻，「他說筱君你知道嗎，我幾乎要崩潰了，可是我不能夠崩潰，他講的，我相信他的淚水是不斷的流的，而且是流不止的，他說我不能崩潰，因為我還要保護活著的人，你看到我女兒已經輕生了，我都受到這麼大的壓力，你可以想見，這個事情爆發的當時，她的壓力有多大」。
廖筱君沉痛疾呼：「我們的檢警雙方，現在還可以如此，不立即傳喚陳星嗎？讓陳星到目前為止，透過不同人士繼續放話嗎？」，姚立明也質疑，林家父母的聲明在一個不上班的周六，被衛福部以性侵防治法為由下架，還忽視程序直接以簡訊傳達下架要求，隔天更擴大解釋到保護加害人，背後疑點重重。
資深媒體人周玉蔻則在節目分析林奕含出書後自殺，再參考她近期曝光的16分鐘自白式訪談，疑似要在台灣社會裡面做一個革命性的思想跟行為的開啟，「跟鄭南榕先生的自焚案件，在歷史上是很類似的；就算她站出來，她可能也粉身碎骨，在這個情況之下，如果林奕含的父母不夠堅強，其實最後會不了了之」。
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