等不到WHA邀請函 洪秀柱質疑蔡政府製造悲情

新北市婦女會9日舉辦模範婆媳表揚，吸引許多藍營人士參與。（葉德正攝）

第70屆世界衛生大會（WHA）本月22日將在瑞士日內瓦舉辦，台灣至今仍未獲邀請函，國民黨主席洪秀柱9日出席活動時表示，健康是不分國家的，目前遭中國大陸阻撓，非常遺憾，她也要反問蔡政府，國民黨執政能年年參加，政黨輪替後卻碰壁，蔡政府是否故意製造台灣悲情形象；出席同場活動的郝龍斌也說，九二共識是過去兩岸間和平穩定發展的重要關鍵因素，在九二共識基礎上發展兩岸關係是目前必須要走的道路。

新北市婦女會9日舉辦模範婆媳表揚，吸引包括郝龍斌、洪秀柱國民黨主席參選人參加，吳敦義雖然沒有出席也由妻子蔡令怡代表，三人拼人氣，盼獲得婦女們認同。

郝龍斌說，台灣一直希望在國際上有比較寬廣的空間，但沒有辦法參加WHA是外交上挫敗，他認為九二共識是過去兩岸間和平穩定發展的重要關鍵因素，在九二共識基礎上發展兩岸關係是目前必須要走的道路。

洪秀柱則說，健康是每個國家普世價值，沒有國際分別，目前遭中國大陸阻撓，她非常遺憾也非常難過，但她要反問，為何國民黨執政8年中，年年順利WHA各種活動，政黨輪替後，卻無法做到這點。

洪秀柱質疑，是否有關鍵問題蔡政府明明知道卻不願去解決，故意用這種方式來引起人家對我們的阻撓，來製造台灣的悲情，若是如此，實在太可悲。

(中時)