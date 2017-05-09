剋「騙徒」莎娃 甜心布夏：大家都挺我

布夏3盤擊敗莎拉波娃晉級第3輪。(美聯社)

以「騙徒」稱呼持外卡出賽的莎拉波娃(Maria Sharapova)，「加拿大甜心」布夏(Eugenie Bouchard)9日兩人碰頭話題十足，最終布夏7比5，2比6、6比4拍落「莎娃」，「許多球員都挺我，我倍受激勵。」

莎拉波娃不敵布夏。(美聯社)

這是布夏與「莎娃」去年澳網後首度碰頭，也由於不久前布夏形容「莎娃」外卡出賽是「騙徒」，讓兩人對決別有一番煙硝味。先前的「嗆聲」，布夏沒有迴避，更坦言是為了大多數球員而戰。

「賽前許多球員私下祝福我，很多甚至我從未交談。更收到不少訊息，球員表示力挺我。」布夏表示，「這場比賽不只為了自己打，同時也是為其他人，我感受到無比支持。這代表絕大多數人都力挺我所言，他們只是不願說出。」

(中時電子報)