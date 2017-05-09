6.4強震侵襲日本南部宮古島外海

規模6.4的強震周二侵襲日本南部，但暫無海嘯警告，也尚未傳出災情。

據NHK報導，日本氣象廳說，地震規模達6.4，但並沒有海嘯出現的跡象。

而據法新社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）稱，這次地震的深度為10公里，發生在沖繩群島宮古島外海。

宮古島人口約5.5萬，位於東京西南方約1,840公里，位於台北以東約380公里。

日本位處歐亞大陸板塊、北美洲板塊，太平洋板塊與菲律賓板塊等四個板塊交界處，每年會遭強震侵襲，但拜嚴格的建築法規，以及民眾普遍有警覺之賜，受災狀況往往並不嚴重。

(中時電子報)