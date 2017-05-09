南韓大選牽動部署 各候選人怎麼看薩德？

南韓國舉行最後一次總統候選人電視辯論，從左至又分別為：共同民主黨候選人文在寅、自由韓國黨候選人洪準杓、正黨候選人劉承旼、正義黨候選人沈相奵、國民之黨候選人安哲秀。（圖/新華社）

簡稱音譯為「薩德」的終端高空防禦飛彈系統的部屬，成為牽動中美韓局勢的重要議題。(圖/美聯社)

南韓大選在今天登場，新總統將在今晚或明天凌晨揭曉，然而新總統一上台便將面對朴槿惠政府所留下來部署終端高空防禦飛彈「薩德」（THAAD)系統的問題，日前美軍也比原定計畫還早開始裝置薩德系統，此舉被不少人解讀是擔心朴槿惠下台之後，美韓之間的協議恐因下屆政府而有所變動，為避免夜長夢多，才漏夜趕裝薩德系統，民眾也因反對薩德走上街頭抗議政府，然而薩德的部署牽扯的不儘是國內民生，也牽動著中、韓、美在東亞緊張的局勢，也讓這屆總統候選人對於薩德的看法及未來的做法備受矚目。

1.文在寅 ─ 共同民主黨

文在寅。(圖/新華社)

目前最熱門的候選人文在寅在北韓政策上較為保守，不斷強調要對北韓採取不同的政策，並且有意重啟「陽光政策」，與北韓加強接觸和溝通，他最初對南韓部署薩德系統一直持保留態度，認為應該由下屆政府決定，，直到選前不久才轉向支持薩德，有意拉攏中間選民，他稱若是北韓使用核武器挑釁，才不得不引進薩德系統，而過去是譴責政府決定倉促，沒有先取得南韓內部的同意，讓下屆政府失去選擇權，並非反對薩德系統。

2.安哲秀 ─ 國民之黨

安哲秀。(圖/新華社)

目前民調和文在寅最接近的安哲秀，曾因考慮中韓關係而反對美軍部署薩德，不過選前他也改變了這樣的立場，轉而支持薩德，當時他更稱在薩德部署進程已經啟動的情況下，作為一個總統候選人不應該承諾執政後取消薩德，因為總統有責任履行和其他國家之間的協議。另外，他過去也稱曾表示，若中國不能協助南韓對付北，那麼南韓部署薩德也是無何奈何的事。

3.洪準杓 ─ 自由韓國黨

洪準杓。(圖/新華社)

洪準杓對北韓的態度比保守的前總統朴槿惠更加強硬，揚言核威脅未解除前不會重啟開城工業區，更批評過去的「陽光政策」是支持北韓核武的發展。他也因此支持美國在南韓部署薩德，更表示薩德是目前最合適防禦北韓的武器。

4.劉承旼 ─ 正黨

劉承旼。(圖/新華社)

保守派的劉成旼認為要聯合美國向中國施壓，來達成超鮮半島無核化，也因此支持薩德的部署，不過面對中韓關係因此降至冰點，他也表示部署薩德是純粹出於自衛原因，希望中方消除誤會。

5.沈相奵 ─ 正義黨

沈相奵。(圖/新華社)

沈相奵認為在任何情況下都不應在朝鮮半島採取軍事行動，也曾表示要將美軍撤離南韓作為對北韓談判的籌碼，並且不支持南韓部署薩德，而美軍日前加快部署薩德的進程，更被她批評為是「突襲」。

無論今天南韓4,200萬人選出的新總統是誰，薩德將是她/他上台後，首要確定政策方向的議題，如南韓國防部在昨日表示，大選之後就薩德問題上將堅持現有立場，直到新政府另作決策。

(中時電子報)