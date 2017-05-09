林奕含父母連3聲明 他曝光背後內幕

資深媒體人王瑞德揭露林奕含父母聲明內幕。(圖／翻攝自youtube）

才女作家林奕含誘姦案持續延燒，父母對外連發3聲明，從稱不是要究責某個人，只是希望不要再有下個房思琪，後又直言要替女兒討公道，到曝光還有3名女學生遇害，被質疑好像說法有出入，資深媒體人王瑞德在《新聞挖挖哇》也揭露背後內幕。

王瑞德透露林奕含父親8、9年來一再委屈求全，最大原因就是希望女兒能活下去，可最後還是走上絕路，讓他非常難過，只能和好友傾訴心情，直到大家提醒他要替女兒的公道做個了斷，因為如果不了斷，林奕含父母會走不出來，那最後受害者就是他們，因此他們才會透過旁敲側擊，選擇說出真相。

他更表示陳星神隱多天龜縮，卻不斷透過身邊的人放話是誤會，把自己塑造成受害者，讓王瑞德氣憤罵：「你下手的是一個未成年女學生，我們不能讓這樣的人繼續留在補教界」，揚言絕對不放過他，主持鄭弘儀也認同，痛批他就是欺負人。

(中時電子報)