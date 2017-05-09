蕭永達控某補習班有3天王級狼師 但未公布具體事證
高雄市議員蕭永達9日上午市議會市政總質詢時，指控補教界的頭級補習班裡的4名師中有3師是天王級狼師，但未說出人事時地等侵害女學生的具體事證。
總質詢一開始，蕭永達就拿陳情書給市長陳菊後，即宣布放棄言論免責權，自稱是「被害女生代言人」，針對林奕含案中的誘姦是否有罪，質詢律師出身的副市長許銘春。
許銘春回答，刑法並無誘姦罪；蕭再追問，如果男方老婆提出告訴，女學生可能觸犯的罪刑，許答通姦罪。
蕭永達說，就是因為行政司法機構能做的有限，所以才要為民喉舌，議會最重要的職責是該說話時要站出來說話，不能讓小女生半夜哭泣，用政治生命做保證，與誘姦犯拚到底。
蕭還說，與林奕含父親不熟，是路見不平拔刀相助，五月二日的記者會指出狼師陳星，已為台灣言論自由做出卓越貢獻。
隨後，蕭再度點名某補習班的4大名師，指除吳姓老師無不良紀錄外，包括陳星在內的3位名師都是「天王級狼師」，他們名聲高收入也高，卻與學生發生性行為、出入風月場所、包養酒家女等行為不檢。蕭並向無不良紀錄的吳姓老師喊話，身為龍頭補習班大股東，理應負起管理監督責任。
蕭也自嘲，過去指控日月光集團長達1年，不曾收過存證信函，五月二日記者會公布狼師後，1周內收到4張存證信函。
憲政體制法及釋憲案均說明，民意代表並無放棄言論免責權的權利，因此質詢後，蕭在媒體要求下，在議事廳外重述指控內容，並呼籲要控告他的名師，都到高雄來告，接受監督。
遭指控的名師，已先後委託律師採取法律行動，控告蕭永達。
(中時)
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