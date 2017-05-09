NBA》格林大三元 勇士橫掃爵士進西區決賽
卓雷蒙格林9日11投5中，攻下17分、10籃板、11助攻，生涯季後賽第3次大三元成績單，幫助勇士121比95擊潰爵士，直落四橫掃晉級西區決賽。
勇士首節就打出39比17的狂暴攻勢，取得22分領先優勢，主場應戰的爵士在第二節反撲，一度追到只剩下6分落後差距，但勇士在第三節要回雙位數領先局面，第四節更是一舉摧毀爵士防線，打得主場球迷說不出話來，最終只能俯首稱臣，止步西區四強。
勇士追上騎士的腳步寫下季後賽8連勝紀錄，每場比賽可攻下115.25分，每場平均失分98.75分，平均勝分16.5分，8戰當中有4戰失分在百分內，攻擊兇悍，防守如銅牆鐵壁，難怪《BPI》預測勇士奪冠機率高達79.6%。
勇士接下來將以逸待勞等待馬刺與火箭這組對戰勝隊，最少有5天的休息時間，可讓主力球員充分緩解疲憊的身心靈。
卓雷蒙格林過去只要能拿下大三元，勇士不曾落敗，此役延續往例，史提芬柯瑞30分、5籃板、7助攻，三分球10投4中，季後賽連續67場投進三分球，這項NBA紀錄遙遙領先已退役的「大嘴」米勒44場，已是前無古人，恐怕也是後無來者。
首節陷入犯規麻煩的杜蘭特，第二節在爵士步步進逼的情況下挺身而出，單節攻下10分，有效阻止敵軍的侵略步伐，全場18分、6籃板、5助攻，克雷湯普生21分，麥基12分。
面對強大的勇士，爵士只能全力延緩金州大軍的破城時間，無奈最終還是躲不過被橫掃出局的命運，海沃德25分，麥克18分，戈貝爾12分、13籃板，艾克薩15分。
史提芬柯瑞賽後表示，我們抓住首節的幾波進攻機會，順勢拉開領先差距，第二節雖然被對手追上，但隊友們並沒有自亂陣腳，很開心能以最少的場次贏得系列賽。
(中時電子報)
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