與經濟部鬧翻鬧翻 民間修法委員退出公司法修法

公司法修正案一波三折，因為公司登記E化平台意見相左，民間公司法全盤修正委員會今日發布聲明，宣佈終止有與經濟部合作修訂公司法，未來也拒絕受邀共同主持公聽會。

聲明表示，經濟部公司法修正草案初稿，雖採用了若干民間修法委員會建議，但與修法委員會多項重大關鍵建議仍有極大差異。尤其是41條建議中，民間修法委員會認為應儘速建置公司登記資訊E化平台，同時建議大型公司應在資訊平台上揭露已依法由會計師簽證的財務報表，但未被商業司納入此次修法中。

民間修法委員強調，公司法修正應該管制鬆綁與公開透明2大修法原則應同時並重，務求做到低度管制而高度執法。未被經濟部採納，所以決議退出。

經濟部商業司剛於上週三（3日）剛舉辦公司法修正草案首場公聽會，雖邀請修法委員會成員擔任共同主持人，但是過程中民間修法委員會成員與經濟部官員和各界代表數度發生爭執。

聲明中批評，公聽會的議程與邀請對象完全由經濟部單方決定，商業司也未能遵守程序正義，事前安排某些特定公會在公聽會上作報告，超出程序時間。

對此經濟部尚未回應，經濟部長李世光表示，會請商業司了解後再作出回應。商業司將於本週五（12日）舉辦第2場公聽會，並於19日舉辦第3場。

(工商)